Трамп готовится к повторению эпидемии коронавируса осенью

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хочет быстрыми действиями предотвратить масштабы повторной эпидемии коронавируса

Осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

По его словам, быстрые действия могут предотвратить масштабы распространения эпидемии и помогут не останавливать экономику страны..

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса. В первую очередь будет снята часть ограничений с тех районов страны, где новые случаи заражения коронавирусом не регистрировались за последние семь дней. Это, по словам американского президента, 30% территории США. Трамп отметил, что губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.

Отметим, что в США число подтвержденных случаев коронавируса превысило 650 тысяч. На первом месте по количеству смертей от COVID-19 находится штат Нью-Йорк, однако смертность там снижается уже третий день подряд.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявлял, что пик смертности в штате уже пройден.