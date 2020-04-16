ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смертность в штате Нью-Йорк снижается третий день подряд

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 19:59
Смертность в штате Нью-Йорк снижается третий день подряд
Иллюстративное фото (flickr)

Также уменьшилось число поступлений в отделения интенсивной терапии

За сутки от коронавируса умерли 606 жителей штата Нью-Йорк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Накануне сообщалось о 752 жертвах вируса, два дня назад было 778 смертельных случаев. Всего от инфекции скончался 16251 житель штата.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также отметил уменьшение числа госпитализаций.

"Число поступлений в отделения интенсивной терапии также впервые значительно снизилось, так что это хорошая новость", - сказал Куомо.

На данный момент в штате COVID-19 подтвердили у 220 тыс. жителей. Это третья часть от всех заражений в Соединенных Штатах Америки. Всего в США коронавирусом заразились больше 650 тыс. человек.

Напомним, с завтрашнего дня в штате Нью-Йорк вводится обязательный "масочный режим". Все жители штата в возрасте от 2 лет обязаны носить медицинскую маску в общественном и частном транспорте, а также на улицах.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявлял, что пик смертности в штате уже пройден.

Британия продлила действие карантинных мер От коронавируса в Испании умерли более 19 тыс. человек
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНью-ЙоркпреступленияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь