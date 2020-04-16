Смертность в штате Нью-Йорк снижается третий день подряд

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Также уменьшилось число поступлений в отделения интенсивной терапии

За сутки от коронавируса умерли 606 жителей штата Нью-Йорк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Накануне сообщалось о 752 жертвах вируса, два дня назад было 778 смертельных случаев. Всего от инфекции скончался 16251 житель штата.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо также отметил уменьшение числа госпитализаций.

"Число поступлений в отделения интенсивной терапии также впервые значительно снизилось, так что это хорошая новость", - сказал Куомо.

На данный момент в штате COVID-19 подтвердили у 220 тыс. жителей. Это третья часть от всех заражений в Соединенных Штатах Америки. Всего в США коронавирусом заразились больше 650 тыс. человек.

Напомним, с завтрашнего дня в штате Нью-Йорк вводится обязательный "масочный режим". Все жители штата в возрасте от 2 лет обязаны носить медицинскую маску в общественном и частном транспорте, а также на улицах.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявлял, что пик смертности в штате уже пройден.