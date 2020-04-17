Трамп готується до повторення епідемії коронавірусу восени

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп хоче швидкими діями запобігти масштаби повторної епідемії коронавіруса

Восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавірусу COVID-19. Про це на прес-конференції в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна.

За його словами, швидкі дії можуть запобігти масштабам поширення епідемії і допоможуть не зупиняти економіку країни..

"Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми повинні бути готові до того, щоб швидко справлятися з вогнищами зараження", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп представив план поетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавірусу. В першу чергу буде знята частина обмежень з тих районів країни, де нові випадки зараження коронавірусом не реєструвалися за останні сім днів. Це, за словами американського президента, 30% території США. Трамп зазначив, що губернатори зможуть приймати рішення про зняття обмежень самостійно.

Зазначимо, що у США число підтверджених випадків коронавірусу перевищило 650 тисяч. На першому місці за кількістю смертей від COVID-19 знаходиться штат Нью-Йорк, проте смертність там знижується вже третій день поспіль.

Раніше губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявляв, що пік смертності у штаті вже пройдено.