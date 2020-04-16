Коронавирус в Украине и мире: что известно на 16 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти готовятся к новой вспышке коронавируса в стране

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Минздрав не знает, как поведет себя вирус и закупает аппараты искусственной вентиляции легких, а в мире зафиксирована рекордная смертность. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 16 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

в Украине подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом

умерли от инфекции 108 украинцев

Минздрав готовится к новой вспышке болезни и закупает аппараты ИВЛ

в регионах появились карантинные зоны

Кабмин закрыл еще 10 КПП на границе

Зеленский предупреждает о провокациях на Пасху

в ВОЗ заявили, что пик пандемии в мире еще не достигнут

Статистика по Украине

В стране фиксируется значительное увеличение больных COVID-19. За последние сутки Минздрав подтвердил заражение 392 человек. Среди заболевших 29 детей и 90 медицинских сотрудников, уточнил министр здравоохранения Максим Степанов. "Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно", - сказал Степанов.

Всего в Украине лабораторно подтверждены 3764 заражения, зафиксировано 108 смертей от болезни.

Вспышка коронавируса и усиление карантина в Украине

Кредитные средства Европейского инвестиционного банка будут направлены на закупку за рубежом 838 аппаратов искусственной вентиляции легких. "Мы должны готовиться к разному развитию событий. И к тем 2 тысячам аппаратов ИВЛ, которые сейчас находятся в первой волне из 242 больниц, мы дополнительно закупаем еще аппараты", - заявил глава Минздрава.

Осенью возможна новая волна заражения коронавирусом, считает главный санитарный врач Виктор Ляшко. Специалисты пока не знают, как поведет себя вирус. Ранее предполагалось, что COVID-19 не распространится далее Азии. Ляшко предлагает создать в стране централизованную систему противоэпидемической зашиты наподобие ГСЧС.

На совещании в Офисе президента глава государства Владимир Зеленский сообщил о возможных провокациях с призывами нарушать карантин перед пасхальными праздниками. "Скопление людей на праздниках, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен быть сознателен в отношении того, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг", - сказал Зеленский.

Украина усиливает карантин в преддверии Пасхи. В Киеве на въездах и выездах из города установлены блокпосты для температурного скрининга. В столицу будут пускать людей только с нормальной температурой тела. Если во время контроля будет установлена температура выше 37,5 градусов, пассажир или водитель будет обязательно проверен на коронавирус и отправлен на самоизоляцию.

В Запорожской области на праздники закрывают на въезд четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Власти определили эти населенные пункты как карантинные зоны. "На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы. Все, кто не имеет прописки и захочет въехать в города, не смогут этого сделать", - сказал глава ОГА Виталий Туринок.

На границе с Молдовой, Польшей и Румынией закрываются еще 10 КПП. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, речь идет о пунктах пропуска "Устилуг", "Смильница", "Грушев", "Солотвино", "Угринов", "Кельменцы", "Бронница", "Сокиряны", "Паланка", "Новые Трояны". За рубежом лечатся от коронавируса 175 украинцев. По данным МИД, 121 заболевший находится в Италии и 22 в Греции. За весь период пандемии умерли за границей 6 наших сограждан, вылечились 25. Украина отправила в Италию второй самолет с гуманитарной помощью. По информации МВД, 5 тонн дезинфицирующей жидкости доставлены в Рим.

Новый пик смертности пандемии в мире

Количество инфицированных в мире превысило 2 млн человек, от осложнений болезни скончались более 126 тыс. Наиболее всех оказались поражены США с более 614 тыс инфицированных, Испания (174 тыс) и Италия (162,4 тыс).

За последние сутки в Соединенных Штатах жертвами коронавируса стали 2407 американцев. Заразились за сутки в стране 26 945 человек. За все время пандемии погибли от инфекции 26 064 больных.

Во Франции за последние 24 часа зафиксированы 762 смерти от COVID-19, заразились 5497 человек. На данный момент зарегистрированы 103 573 инфицированных. В реанимации находятся 6730 пострадавших. Умерли от болезни 15 729 французов.

Всемирная организация здравоохранения считает, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут. Несмотря на снижение темпов распространения пандемии в Италии и Испании, в Европе зафиксированы вспышки болезни в Великобритании и Турции. "Общая вспышка в мире состоит из 90% случаев в Европе и США. Поэтому мы мы еще точно не видели пика", - заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

По официальным данным китайского правительства, за сутки в стране зафиксировано 46 новых случаев заражения и одна смерть в эпицентре пандемии провинции Хубей.

Из-за коронавируса в Греции около 1 000 беженцев переселят из лагеря на острове Лесбос в пустующие отели на материке.