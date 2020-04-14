Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что пик смертности от Covid-19 пройден

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

От Covid-19 умер 671 житель штата, тогда как в субботу зафиксированы 758 летальных случаев

Губернатор американского штата Нью-Йорк, где зафиксирован самый высокий в мире уровень заражения коронавирусом Covid-19, заявил, что пик смертности уже пройден. Об этом ое заявил на пресс-конференции, сообщает CNN.

Куомо отметил, что за воскресенье, 12 апреля, от Covid-19 умер 671 житель штата, тогда как в субботу было зафиксировано 758 летальных случаев. В целом в штате Нью-Йорк от коронавирусной болезни умерли 10 тыс. 56 человек.

Он заявил, что ситуация уже не такая плохая, какой была раньше”, и добавил, что количество госпитализированных продолжает уменьшаться, однако до сих пор около 2 тыс. людей ежедневно попадает в медицинские учреждения.

"Худшее мы прошли, если только будем продолжать делать разумные шаги в дальнейшем", - заявил глава штата.

“Если вы изолируетесь, если вы прибегаете к мерам пресечения, ваша семья не будет инфицирована. Мы можем контролировать распространение”, - подчеркнул Куомо.

Чиновник отметил, что пандемия не завершится, пока не появится вакцина от COVID-19, на что может потребоваться от 12 до 18 месяцев.

“Я хочу, чтобы это закончилось завтра. Но это нереально”, - подчеркнул Куомо.

Напомним, на 13 апреля количество инфицированных в мире превысило 1,8 млн. Самые высокие показатели заболеваемости сохраняются в США, где заражены COVID-19 560 тыс. граждан, из них умерли около 22 тыс. Более 32 тыс. американцев выздоровели.

На втором месте после США идет Испания. Количество заражений в стране составляет более 166 тыс, в Италии - 156 тыс. подтвержденных случаев. Во Франции и Германии это число составляет более 132 тыс. и 127 тыс. человек соответственно.