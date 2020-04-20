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Трамп готов отправить аппараты ИВЛ в шесть стран

Новости » В мире     20.04.2020 - 02:37
Трамп готов отправить аппараты ИВЛ в шесть стран
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США ведут переговоры с шестью странами о поставках им аппаратов ИВЛ

Администрация США обсуждает поставки шести странам аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения от коронавируса. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина.

По его словам, у американской администрации были переговоры с шестью странами о поставках им аппаратов ИВЛ из США.

"Мы намерены помочь другим странам. Мы отправляем большое количество (аппаратов ИВЛ, - ред.) в Мексику. Они им очень нужны. И в другие страны. У нас было шесть переговоров с лидерами других стран, и они нуждаются в них", - сказал Трамп.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины заявило о планах закупить дополнительно 838 аппарата искусственной вентиляции легких на кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Всего в Украине есть около 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина с начала марта закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне эпидемии коронавируса.

В Черновицкой области девять пациентов в тяжелой форме подключены к искусственной вентиляции легких. Всего в области 40 тяжелых больных с коронавирусом или подозрением.

В Житомирской области коронавирусом заболели трое детей, среди них - 6-месячный младенец В США количество жертв коронавируса превысило 40 тысяч
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