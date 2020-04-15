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Минздрав закупит более 800 аппаратов ИВЛ

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 12:52
Минздрав закупит более 800 аппаратов ИВЛ
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

На сегодня в украинских больницах есть 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких

Министерство здравоохранения планирует закупить дополнительно 838 аппарата искусственной вентиляции легких в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодняшний день Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ, для обеспечения нынешнего количества заболевших. В больницах Украины есть 2 тысяч таких аппаратов.

"Мы должны готовиться к разному развитию событий. И до тех 2 тысяч аппаратов ИВЛ, которые сейчас находятся в первой волне из 242 больниц, мы дополнительно закупаем еще аппараты. Например, достигнута договоренность с Европейским инвестиционным банком относительно использования кредитных средств. На эти средства мы планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - сказа Степанов.

Также министр здравоохранения отметил необходимость развивать собственное производство.

"Уверен, мы найдем определенные варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно у украинского производителя", - сказал министр.

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний. За 14 апреля подтвердили 392 новых случая COVID-19. Всего в стране подтверждено 3764 заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на данный момент нецелесообразно говорить о выходе из карантина. По его словам, смягчение карантина возможно после того, когда в Украине будет наблюдаться постоянное уменьшение заболеваемости.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус
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