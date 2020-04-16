В Черновицкой области девять пациентов подключены к ИВЛ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 40 тяжелых пациентов с коронавирусом или подозрением

В Черновицкой области в инфекционных отделениях находятся 40 пациентов в тяжелом состоянии из-за коронавируса, девять из них подключены к искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Как сообщается, в медучреждениях Черновицкой области, по состоянию на 16 апреля, находятся 344 человека. Из них у 124 пациентов подтверждено заражение коронавирусом, остальные - с подозрением.

"В инфекционных отделениях области находятся 40 пациентов в тяжелом состоянии; из них в реанимации - 25; на аппаратах искусственной вентиляции легких - 9", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что за последние сутки в больницы госпитализировали 33 человека.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали восемь новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране скончались 116 пациентов с COVID-19.

Всего по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.