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Трамп готовий відправити апарати ШВЛ в шість країн

Новини » В світі     20.04.2020 - 02:37
Трамп готовий відправити апарати ШВЛ в шість країн
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США ведуть переговори з шістьма країнами про постачання їм апаратів ШВЛ

Адміністрація США обговорює постачання шести країнам апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для лікування від коронавірусу. Про це на брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, в американської адміністрації були переговори з шістьма країнами про постачання їм апаратів ШВЛ із США.

"Ми маємо намір допомогти іншим країнам. Ми відправляємо велику кількість (апаратів ШВЛ, - ред.) в Мексику. Вони їм дуже потрібні. І в інші країни. У нас було шість переговорів з лідерами інших країн, і вони мають потребу в них", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявило про плани закупити додатково 838 апаратів штучної вентиляції легенів на кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Загалом в Україні є близько 2 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна з початку березня закупила 176 апаратів штучної вентиляції легенів на тлі епідемії коронавірусу.

У Чернівецькій області дев'ять пацієнтів у важкій формі підключені до штучної вентиляції легень. Всього в області 40 важких хворих з коронавірусом або підозрою.

У Житомирській області на коронавірус захворіли троє дітей, серед них - 6-місячне немовля У США кількість жертв коронавірусу перевищила 40 тисяч
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