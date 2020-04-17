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С начала марта Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 10:54
С начала марта Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ

Украина с начала марта закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне эпидемии коронавируса. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшний день Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.

"Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов. Это количество постоянно увеличивается. На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ", - сказал Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения планирует закупить более 800 аппаратов ИВЛ на кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Всего в Украине есть около 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также сообщалось, что в Черновицкой области девять пациентов в тяжелой форме подключены к искусственной вентиляции легких. Всего в области 40 тяжелых больных с коронавирусом или подозрением.

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