Трамп доручив передати Папі Римському важливе послання (відео)

10:24 08.05.2026 Пт
2 хв
Що наказав Трам передати понтифіку?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп доручив держсекретарю США Марко Рубіо передати Папі Римському особисте послання щодо ядерної програми Ірану - і нагадати понтифіку про жертв режиму.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканала C-SPAN, про це Трамп заявив журналістам у Вашингтоні.

Що Трамп доручив передати Папі

Трамп розповів, яке конкретне послання він попросив донести до понтифіка.

"Я сказав йому: "Передай Папі Римському дуже чемно, дуже шанобливо, що Іран не може мати ядерної зброї. Тож, коли він стане на їхній захист, також передайте Папі Римському, що Іран убив 42 000 невинних протестувальників, у яких не було зброї. Передайте це Папі Римському"", - сказав Трамп.

Чому це сказано саме зараз

Трамп зробив це звернення на тлі тривалого публічного протистояння з Папою Левом XIV через іранське питання.

Раніше він уже звинуватив понтифіка в тому, що той нібито вважає ядерну зброю для Ірану прийнятною. Щоправда, Папа Лев XIV жодного разу не робив таких заяв - навпаки, він неодноразово закликав усі країни відмовитися від ядерного озброєння.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо готується до особистої зустрічі з Папою Левом XIV у Ватикані. За словами американського посла у Ватикані Браяна Берча, сторони проведуть "відверту розмову про американську політику".

Крім іранського питання, Рубіо планує обговорити з понтифіком ситуацію з релігійною свободою в різних країнах та становище на Кубі - острові, щодо якого США нещодавно посилили тиск.

