Рубіо поїде до Папи Римського поговорити не лише за Трампа, а й за Кубу
Державний секретар США Марко Рубіо очікує "відвертої" зустрічі з Папою Римським під час візиту до Ватикану. Окрім теми суперечки понтифіка з президентом Дональдом Трампом, високопосадовець зачепить тему Куби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Між країнами виникають розбіжності, і я думаю, що один зі способів їх вирішення - це... братерство та справжній діалог", - сказав посол Браян Берч.
Він додав, що Рубіо та Лев XIV "проведуть відверту розмову про політику США, щоб розпочати діалог".
Пізніше держсекретар США заявив журналістам у Білому домі, що очікує обговорення з понтифіком питань, що стосуватимуться Куби та занепокоєння щодо релігійної свободи в усьому світі.
"Є багато про що поговорити з Ватиканом...Папа, очевидно, є намісником Христа, він римо-католик, але він також є главою національної держави", - сказав Рубіо.
Держсекретар США також ждодав, що Вашингтон насправді співпрацює з Католицькою Церквою щодо розподілу гуманітарної допомоги на Кубі.
"Ми поділяємо з Католицькою Церквою стурбованість щодо знищення релігійної свободи, переслідування християнських меншин, а також, знаєте, викликів, з якими стикаються християни в Африці", – сказав він.
Щодо Куби, як відомо, США все частіше заявляли про можливе вторгнення, а президент Доанльд Трамп говорив, що острів стане настпуним після операції в Ірані, про завршення якої він ось-ось заявив.
Також варто згадати суперечки Папи Римського та Трампа. Як відомо, понтифік не підтримвує війну в Ірані і будь-які інші світові конфлікти, про що неодноразово висловлювався та закликав до миру.
Однак Трампу це не подобалось і він почав постити у себе в соцмережах трохи гострі слова про Папу Римського, отримуючи при цьому відповіді від понтифіка.