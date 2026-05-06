Рубіо поїде до Папи Римського поговорити не лише за Трампа, а й за Кубу

02:25 06.05.2026 Ср
2 хв
Понтифік та держсекретар США проведуть відверту розмову про американську політику
aimg Юлія Маловічко
Рубіо поїде до Папи Римського поговорити не лише за Трампа, а й за Кубу Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Державний секретар США Марко Рубіо очікує "відвертої" зустрічі з Папою Римським під час візиту до Ватикану. Окрім теми суперечки понтифіка з президентом Дональдом Трампом, високопосадовець зачепить тему Куби.

"Між країнами виникають розбіжності, і я думаю, що один зі способів їх вирішення - це... братерство та справжній діалог", - сказав посол Браян Берч.

Він додав, що Рубіо та Лев XIV "проведуть відверту розмову про політику США, щоб розпочати діалог".

Пізніше держсекретар США заявив журналістам у Білому домі, що очікує обговорення з понтифіком питань, що стосуватимуться Куби та занепокоєння щодо релігійної свободи в усьому світі.

"Є багато про що поговорити з Ватиканом...Папа, очевидно, є намісником Христа, він римо-католик, але він також є главою національної держави", - сказав Рубіо.

Держсекретар США також ждодав, що Вашингтон насправді співпрацює з Католицькою Церквою щодо розподілу гуманітарної допомоги на Кубі.

"Ми поділяємо з Католицькою Церквою стурбованість щодо знищення релігійної свободи, переслідування християнських меншин, а також, знаєте, викликів, з якими стикаються християни в Африці", – сказав він.

Щодо Куби, як відомо, США все частіше заявляли про можливе вторгнення, а президент Доанльд Трамп говорив, що острів стане настпуним після операції в Ірані, про завршення якої він ось-ось заявив.

Також варто згадати суперечки Папи Римського та Трампа. Як відомо, понтифік не підтримвує війну в Ірані і будь-які інші світові конфлікти, про що неодноразово висловлювався та закликав до миру.

Однак Трампу це не подобалось і він почав постити у себе в соцмережах трохи гострі слова про Папу Римського, отримуючи при цьому відповіді від понтифіка. Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир'я та коли
