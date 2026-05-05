Трамп знову висунув звинувачення Папі Римському

Трамп знову звинуватив Папу Римського Лева XIV у тому, що той "наражає на небезпеку" католиків.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent , про це американський президент Дональд Трамп заявив в інтерв'ю шоу Г'ю Г'юїтта.

Що сказав Трамп

Скандал спалахнув під час обговорення долі ув'язненого гонконгського медіамагната Джиммі Лая - коли ведучий запропонував попросити Папу Лева XIV порушити цю тему. Трамп різко перейшов до нападок на понтифіка.

"Ну, Папа Римський волів би говорити про те, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", - заявив американський президент і додав, що "не думає, що це дуже добре".

"Я думаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей, але, мабуть, якщо це залежить від Папи Римського. Він вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю", - продовжив Трамп.

Чому це неправда

Папа Лев XIV жодного разу не заявляв, що Іран може мати ядерну зброю. Навпаки - він неодноразово і відверто закликав усі країни відмовитися від ядерного озброєння.

У червні 2025 року Лев XIV закликав до побудови "безпечнішого світу, вільного від ядерної загрози", - наголосивши, що "ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого".