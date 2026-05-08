Трамп поручил передать Папе Римскому важное послание (видео)

Что Трамп поручил передать Папе

Трамп рассказал, какое конкретное послание он попросил донести до понтифика.

"Я сказал ему: "Передай Папе Римскому очень вежливо, очень уважительно, что Иран не может иметь ядерного оружия. Поэтому, когда он встанет на их защиту, также передайте Папе Римскому, что Иран убил 42 000 невинных протестующих, у которых не было оружия. Передайте это Папе Римскому", - сказал Трамп.

Почему это сказано именно сейчас

Трамп сделал это обращение на фоне длительного публичного противостояния с Папой Львом XIV из-за иранского вопроса.

Ранее он уже обвинил понтифика в том, что тот якобы считает ядерное оружие для Ирана приемлемым. Правда, Папа Лев XIV ни разу не делал таких заявлений - наоборот, он неоднократно призывал все страны отказаться от ядерного вооружения.