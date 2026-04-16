Трамп допустив візит до Пакистану після можливого миру з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що може відвідати Пакистан у разі досягнення мирної угоди між Вашингтоном та Іраном, а також можливого підписання документа в Ісламабаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
Можливий візит до Пакистану
Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі в четвер, він зазначив: "Я б поїхав до Пакистану, так. Якщо угоду буде підписано в Ісламабаді, я можу поїхати".
Трамп додав, що така ініціатива обговорюється і з пакистанською стороною: "Вони хочуть, щоб я поїхав".
Переговори і роль посередників
Глава Білого дому також позитивно оцінив участь Пакистану в дипломатичних контактах, пов'язаних із врегулюванням конфлікту.
За його словами, представники країни відіграють важливу посередницьку роль і демонструють активну залученість у процес переговорів.
Трамп назвав пакистанських учасників переговорів "чудовими", підкресливши їхній внесок у діалог між сторонами.
Нагадуємо, що США та Іран обговорюють варіант продовження чинного перемир'я ще на два тижні, щоб завершити підготовку мирної угоди, при цьому поточні домовленості закінчуються у вівторок.
Зазначимо, що Іран може вже протягом двох тижнів різко скоротити видобуток нафти, якщо через морську блокаду США експорт буде зупинено, водночас поточні запаси в сховищах заповнені трохи більше ніж наполовину.