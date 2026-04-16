Трамп допустив візит до Пакистану після можливого миру з Іраном

22:18 16.04.2026 Чт
Американський лідер спостерігатиме за перебігом переговорів з Іраном
aimg Анастасія Никончук
Трамп допустив візит до Пакистану після можливого миру з Іраном Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відвідати Пакистан у разі досягнення мирної угоди між Вашингтоном та Іраном, а також можливого підписання документа в Ісламабаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Можливий візит до Пакистану

Президент США Дональд Трамп повідомив, що розглядає варіант поїздки до Пакистану, якщо переговори з Іраном приведуть до угоди про припинення конфлікту.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі в четвер, він зазначив: "Я б поїхав до Пакистану, так. Якщо угоду буде підписано в Ісламабаді, я можу поїхати".

Трамп додав, що така ініціатива обговорюється і з пакистанською стороною: "Вони хочуть, щоб я поїхав".

Переговори і роль посередників

Глава Білого дому також позитивно оцінив участь Пакистану в дипломатичних контактах, пов'язаних із врегулюванням конфлікту.

За його словами, представники країни відіграють важливу посередницьку роль і демонструють активну залученість у процес переговорів.

Трамп назвав пакистанських учасників переговорів "чудовими", підкресливши їхній внесок у діалог між сторонами.

Нагадуємо, що США та Іран обговорюють варіант продовження чинного перемир'я ще на два тижні, щоб завершити підготовку мирної угоди, при цьому поточні домовленості закінчуються у вівторок.

Зазначимо, що Іран може вже протягом двох тижнів різко скоротити видобуток нафти, якщо через морську блокаду США експорт буде зупинено, водночас поточні запаси в сховищах заповнені трохи більше ніж наполовину.

