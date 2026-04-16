Трамп анонсував зустріч лідерів Лівану та Ізраїлю вперше за понад 30 років

08:40 16.04.2026 Чт
Востаннє мирні переговори між країнами пройшли в 1991 році в межах Мадридської мирної конференції
aimg Юлія Маловічко
Трамп анонсував зустріч лідерів Лівану та Ізраїлю вперше за понад 30 років

США, які виступають посередниками у запланованих переговорах між Ізраїлем та Ліваном, анонсували старт цих переговорів уже завтра - у п'ятницю 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Намагаємось трохи просунутись вперед у стосунках між Ізраїлем та Ліваном. Минуло багато часу з часу останньої розмови двох лідерів, десь 34 роки. Це станеться завтра. Чудово", - написав Трамп.

Зазначимо, що напередодні у Вашингтоні пройшла зустріч представників Лівану та Ізраїлю, яка поклала старт прямим переговорам між країнами, до яких їх схиляв Вашингтон.

У процесі напередодні з боку американської сторони участь брали держсекретар США Марко Рубіо, радник Державного департаменту США Майкл Нідгем, посол США в Лівані Мішель Ісса й посол США при ООН Майк Волц.

Історія створення "Хезболли" та тривале протистояння з Ізраїлем

Як відомо, раніше Ізраїль вводив війська в південний Ліван, щоб боротися з палестинськими бойовиками. Після цього частина території залишалася під його контролем до 2000 року.

Однак на тлі ізраїльської присутності у Лівані та за підтримки Ірану на півдні країни сформувалась "Хезболла" - як сила опору Ізраїлю.

Навіть після виведення ізраїльських військ у 2000 році териристичне угрупування "Хезболла" протягом тривалого часу воює з Ізраїлем за прикордонні території.

Вашингтон зацікавлений у перемир'ї між Ізраїлем та Ліваном, де знаходитьься терористичне угрупування "Хезболла", оскільки це згладило би конфлікт на Близькому Сході, чого прагнуть наразі Штати та Іран.

Водночас 9 квітня Ізраїль таки заявив про намір розпочати прямі переговори з Ліваном, щоб встановити мир та роззброїти "Хезболлу".

Хоча раніше голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наголосив, що перемир’я між США та Іраном не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, і тому операції в цьому регіоні триватимуть.

