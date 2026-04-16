Трамп допустил визит в Пакистан после возможного мира с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Пакистан в случае достижения мирного соглашения между Вашингтоном и Ираном, а также возможного подписания документа в Исламабаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Возможный визит в Пакистан
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант поездки в Пакистан, если переговоры с Ираном приведут к соглашению о прекращении конфликта.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в четверг, он отметил: "Я бы поехал в Пакистан, да. Если соглашение будет подписано в Исламабаде, я могу поехать".
Трамп добавил, что такая инициатива обсуждается и с пакистанской стороной: "Они хотят, чтобы я поехал".
Переговоры и роль посредников
Глава Белого дома также положительно оценил участие Пакистана в дипломатических контактах, связанных с урегулированием конфликта.
По его словам, представители страны играют важную посредническую роль и демонстрируют активную вовлеченность в процесс переговоров.
Трамп назвал пакистанских участников переговоров "чудесными", подчеркнув их вклад в диалог между сторонами.
Напоминаем, что США и Иран обсуждают вариант продления действующего перемирия еще на две недели, чтобы завершить подготовку мирного соглашения, при этом текущие договоренности истекают во вторник.
Отметим, что Иран может уже в течение двух недель резко сократить добычу нефти, если из-за морской блокады США экспорт будет остановлен, при этом текущие запасы в хранилищах заполнены немногим более чем наполовину.