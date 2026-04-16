Трамп допустил визит в Пакистан после возможного мира с Ираном

22:18 16.04.2026 Чт
Американский лидер будет наблюдать за ходом переговоров с Ираном
Трамп допустил визит в Пакистан после возможного мира с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что может посетить Пакистан в случае достижения мирного соглашения между Вашингтоном и Ираном, а также возможного подписания документа в Исламабаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

Возможный визит в Пакистан

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает вариант поездки в Пакистан, если переговоры с Ираном приведут к соглашению о прекращении конфликта.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в четверг, он отметил: "Я бы поехал в Пакистан, да. Если соглашение будет подписано в Исламабаде, я могу поехать".

Трамп добавил, что такая инициатива обсуждается и с пакистанской стороной: "Они хотят, чтобы я поехал".

Переговоры и роль посредников

Глава Белого дома также положительно оценил участие Пакистана в дипломатических контактах, связанных с урегулированием конфликта.

По его словам, представители страны играют важную посредническую роль и демонстрируют активную вовлеченность в процесс переговоров.

Трамп назвал пакистанских участников переговоров "чудесными", подчеркнув их вклад в диалог между сторонами.

Напоминаем, что США и Иран обсуждают вариант продления действующего перемирия еще на две недели, чтобы завершить подготовку мирного соглашения, при этом текущие договоренности истекают во вторник.

Отметим, что Иран может уже в течение двух недель резко сократить добычу нефти, если из-за морской блокады США экспорт будет остановлен, при этом текущие запасы в хранилищах заполнены немногим более чем наполовину.

