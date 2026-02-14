Трамп домовився з Нетаньяху тиснути на Іран: Axios дізналося метод примусу до угоди

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на зустрічі в Білому домі домовилися посилити економічний тиск Вашингтона на Іран. Насамперед у питанні продажу нафти Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, понад 80% іранського експорту нафти припадає на Китай. Таким чином, якщо Пекін скоротить закупівлі нафти в Ірану, економічний тиск на Тегеран значно зросте.

Це, своєю чергою, може змінити розрахунки Ірану і підштовхнути країну до додаткових поступок щодо своєї ядерної програми.

За словами американських офіційних осіб, кампанія "максимального тиску" відбуватиметься паралельно з ядерними переговорами з Іраном і триваючим нарощуванням військової потужності на Близькому Сході для можливих ударів, якщо дипломатія провалиться.

"Ми домовилися, що будемо чинити максимальний тиск на Іран на повну силу, наприклад, щодо продажу іранської нафти Китаю", - сказав високопоставлений американський чиновник.

Також джерела повідомили, що на зустрічі в середу (11 лютого) Трамп і Нетаньяху дійшли згоди щодо кінцевої мети - позбавити Іран можливості отримати ядерну зброю.

Водночас вони розійшлися в думках щодо шляху досягнення цієї мети. Нетаньяху заявив, що укласти вигідну угоду з Іраном неможливо і що навіть якщо угоду буде підписано, то Тегеран не буде її дотримуватися.

Трамп у відповідь заявив Нетаньяху, що на його думку, шанс досягти угоди є.

Також за словами співрозмовників, Трамп запитував своїх радників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, які шанси на досягнення угоди з Іраном. Ті сказали йому, що як показує історія, досягти вигідної угоди з Іраном складно, якщо не неможливо. При цьому зазначили, що поки що іранці говорять усе правильно.

Крім того, Віткофф і Кушнер запевнили Трампа, що продовжать переговори і дотримуватимуться жорсткої лінії. І в разі, якщо Іран погодиться на угоду, яку вважатимуть задовільною, вони нададуть країні можливість вибору, щоб Тегеран міг вирішити, чи хоче він її укласти.

"Ми тверезо і реалістично оцінюємо ситуацію щодо іранців. Тепер м'яч на їхньому боці. Якщо це не буде реальною угодою, ми її не приймемо", - заявив американський чиновник.

Друге джерело сказало, що вважає "нульовими" шанси на те, що Іран погодиться на що-небудь із запропонованого США.