Трамп десятки разів купував акції та хвалив компанії з метою можливого заробітку, - CNN

Згідно з розслідуванням, Трамп рекламував у Truth Social понад 20 компаній через кілька днів після того, як закупив акції цих фірм і іноді оголошував про дії уряду. Це, у свою чергу, могло принести користь компаніям, в які він інвестував.

Зокрема, CNN за допомогою ШІ порівняв базу даних постів Трампа у Truth Social та повний список угод з акціями, зазначеними у декларації президента США.

Цей аналіз показав, що Трамп здійснив як мінімум 44 купівлі акцій 21 різних компаній протягом тижня до того, як опублікував у соцмережах хвалебний пост про ці фірми, їх керівників чи продукцію.

Також лідер США здійснив інші покупки акцій незадовго до публікацій постів, в яких наголошувалися зміни в політиці, які могли б принести користь цим компаніям, але без конкретної згадки їх назв.



"Трамп - активний користувач соціальних мереж та біржовий трейдер: минулого року він опублікував понад 6000 постів і часто ділиться своєю думкою про великі корпорації, тоді як його менеджери за той же період здійснили понад 20 000 покупок або продажів акцій", - йдеться у матеріалі.

Який є приклад

Як один із прикладів CNN наводить той факт, що минулого року Трамп зайшов у Truth Social, щоб поділитися "дуже важливою і захоплюючою новиною".

Він написав, що компанія Nvidia, яка є гігантом у сфері виробництва комп'ютерних чіпів, щойно оголосила про плани створення суперкомп'ютерів для штучного інтелекту в США.

Трамп підкреслив, що для Nvidia та всім аналогічним компаніям "у прискореному режимі та оперативно" будуть видані всі необхідні дозволи. Пост був опублікований 15 квітня 2025 року.

Однак президент тоді не розкрив, що лише за кілька днів до цього він придбав акції Nvidia на суму від 200 до 500 тисяч доларів.

На чому наполягає влада і що говорять у Трампа

Урядові органи нагляду заявляють, що публікації Трампа в соцмережах та його активна торгівля акціями викликають питання про наявність у президента конфлікту інтересів.

Водночас, Конгрес США обговорює питання про те, чи варто взагалі дозволяти президентам і законодавцям торгувати акціями.

Білий дім у свою чергу категорично заперечує, що Трамп коли-небудь використовував свою посаду з фінансовою метою, зазначивши, що його дії спрямовані на благо американської громадськості.

За словами адміністрації президента, всі угоди з акціями здійснюються сторонніми фінансовими менеджерами, і Трамп та його родина не мають жодного контролю над тим, які саме угоди здійснюються.

Але як пише CNN, на відміну від багатьох президентів, Трамп не передав свої активи у сліпий траст. Це означає, що він може знати, які акції купують чи продають його управляючі фондами.

При цьому видання зазначило, що незрозуміло, чи Трамп знав про якісь свої покупки, коли публікував інформацію про компанії.

Також CNN додало, що немає жодних доказів того, що Трамп публікував пости про конкретні компанії з метою збільшити свій інвестиційний портфель.