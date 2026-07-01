Трамп розкрив секрет свого збагачення під час президентства в США
Президент США Дональд Трамп неочікувано відреагував на питання журналістів щодо його статків за час президентства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трамп пояснив причину свого збагачення
Трамп заявив 1 липня, що не має жодного відношення до своїх особистих фінансів. Хоча днем раніше він повідомляв про прибуток у розмірі понад 1,4 мільярда доларів від криптовалютних проєктів своєї родини.
Президент США зазначив, що причиною збагачення багатьох американців є зростання американського фондового ринку.
"Я не втручаюся... У нас є фонди, які керують моїми грошима", - сказав Трамп журналістам на об'єднаній базі Ендрюс, готуючись до вильоту до Північної Дакоти.
Що в декларації Трампа
Щорічна декларація президента США за 2025 рік, подана до Управління з етики уряду країни, показала прибутки його компанії. Це майже 800 мільйонів доларів від World Liberty Financial - криптовалютного підприємства, співзасновниками якого є сини Трампа.
Президент ділить доходи з членами родини:
- понад 520 мільйонів доларів від продажу криптовалютних токенів,
- понад 250 мільйонів доларів від продажу часток у бізнесі World Liberty.
"Знаєте, чому я отримую прибуток? Тому що фондовий ринок зростає, всі одержують прибуток", - зауважив Трамп.
Раніше Трамп задекларував прибуток від криптовалютних проєктів родини - понад 1,4 млрд доларів. Тобто левова частка доходу президента США надходить від цифрових активів.
Сукупний капітал родини Трампа становить близько 6,8 млрд доларів. Зростання доходів від криптовалют частково компенсувало падіння ринкової вартості Trump Media & Technology Group, материнської компанії соцмережі Truth Social.
Трамп хоче перетворити США на біткойн-наддержаву та криптостолицю світу. За словами президента, його країна повинна випередити у цій галузі Китай.