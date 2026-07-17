Трамп десятки раз покупал акции и хвалил компании с целью возможного заработка, - CNN

Согласно расследованию, Трамп рекламировал в Truth Social более 20 компаний спустя несколько дней после того, как закупил акции этих фирм и иногда объявлял о действиях правительства. Это в свою очередь, могло принести пользу компаниям, в которые он инвестировал.

В частности, CNN с помощью ИИ сравнил базу данных постов Трампа в Truth Social и полный список сделок с акциями, указанными в декларации президента США.

Этот анализ показал, что Трамп совершил как минимум 44 покупки акций 21 различных компаний в течение недели до того, как опубликовал в соцсетях хвалебный пост об этих фирмах, их руководителях или продукции.

Также лидер США совершил другие покупки акций незадолго до публикаций постов, в которых подчеркивались изменения в политике, которые могли бы принесли пользу этим компаниям, но без конкретного упоминания их названий.



"Трамп - активный пользователь социальных сетей и биржевой трейдер: в прошлом году он опубликовал более 6000 постов и часто делится своим мнением о крупных корпорациях, в то время как его менеджеры за тот же период совершили более 20 000 покупок или продаж акций", - говорится в материале.

Какой есть пример

В качестве одного из примеров CNN приводит того факт, что в прошлом году Трамп зашел в Truth Social, чтобы поделится "очень важной и захватывающей новостью".

Он написал, что компания Nvidia, которая является гигантом в сфере производства компьютерных чипов, только что объявила о планах по созданию суперкомпьютеров для искусственного интеллекта в США.

Трамп подчеркнул, что для Nvidia и всем аналогичным компаниям "в ускоренном режиме и оперативно" будут выданы все необходимые разрешения. Пост был опубликован 15 апреля 2025 года.

Однако президент тогда не раскрыл, что всего за несколько дней до этого он приобрел акции Nvidia на сумму 200 до 500 тысяч долларов.

На чем настаивают власти и что говорят у Трампа

Правительственные надзорные органы заявляют, что публикации Трампа в соцсетях и его активная торговля акциями вызывают вопросы о наличии у президента конфликта интересов.

В то же время Конгресс США обсуждает вопрос о том, следует ли вообще разрешать президентам и законодателям торговать акциями.

Белый дом в свою очередь категорически отрицает, что Трамп когда-либо использовал свой пост в финансовых целях, отметив, что его действия направлены на благо американской общественности.

По словам администрации президента, все сделки с акциями совершаются сторонними финансовыми менеджерами, и Трамп и его семья не имеют никакого контроля над тем, какие именно сделки совершаются.

Но как пишет CNN, в отличие от многих президентов, Трамп не передал свои активы в слепой траст. Это означает, что он может знать, какие акции покупают или продают его управляющие фондами.

При этом издания отметило, что неясно, знал ли Трамп о каких-либо своих покупках, когда публиковал информацию о компаниях.

Также CNN добавило, что нет никаких доказательств того, что Трамп публиковал посты о конкретных компаниях с целью увеличить свой инвестиционный портфель.