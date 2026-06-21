Трамп дав жорстку пораду президенту Ірану

Трамп порадив президенту Ірану Пезешкіану "слідкувати за мовою" після його заяв про збагачення урану – інакше США "захоплять частину країни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.
Ведучий Fox News повідомив, що провів із Трампом розмову тривалістю понад 20 хвилин. Президент поділився реакцією на переговори у Швейцарії та погрози іранського режиму.
За словами журналіста, Трамп заявив, що США можуть взяти Ормузьку протоку під контроль і стягувати мита за прохід суден. Президент назвав це "роллю ангела-хранителя Ормузької протоки і Близького Сходу". За його словами, США в кінцевому підсумку забиратимуть 20% нафти, що проходить через протоку.
Також Трамп повідомив журналісту, що вчора 19 млн барелів сирої нафти покинули Перську затоку завдяки меморандуму з Іраном.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан раніше заявив, що Тегеран не відмовиться від права на збагачення урану.
За словами журналіста Fox News, Трамп відповів, що іранському лідеру "краще слідкувати за мовою" і "взятися за розум", інакше США "захоплять іншу частину країни".
Як переказав ведучий, Трамп розповів, що напередодні вночі говорив з іранськими чиновниками і попередив їх: якщо вони закриють протоку – "у них не буде країни" і вони "навіть не встигнуть повернутися в свою чортову країну".
Трамп підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння – це лише продовження режиму припинення вогню, а не остаточна угода.
Козирі залишаються у нього, і він зберігає за собою різні варіанти дій. За словами ведучого, Трамп заявив: у меморандумі є 60-денний строк, і по його закінченні він "може робити все, що захоче".
Нагадаємо, днями Трамп уже пригрозив запровадити мита за прохід Ормузькою протокою як плату "за послуги ангела-хранителя".
Американське командування підтвердило, що рух суден через протоку зростає і безпека забезпечена.
17 червня Трамп підтвердив підписання меморандуму з Іраном, який передбачає 60-денний переговорний період. Раніше ідея спільних із Іраном мит за протоку викликала критику з боку Греції, ООН та міжнародних організацій.