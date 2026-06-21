Трамп дал резкий совет президенту Ирана

Трамп посоветовал президенту Ирана Пезешкиану "следить за своими высказываниями" после его заявлений об обогащении урана - в противном случае США "захватят часть страны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.
Ведущий Fox News сообщил, что провел с Трампом беседу продолжительностью более 20 минут. Президент поделился своими впечатлениями о переговорах в Швейцарии и угрозах со стороны иранского режима.
По словам журналиста, Трамп заявил, что США могут взять Ормузский пролив под контроль и взимать пошлины за проход судов. Президент назвал это "ролью ангела-хранителя Ормузского пролива и Ближнего Востока". По его словам, США в конечном итоге будут забирать 20% нефти, проходящей через пролив.
Также Трамп сообщил журналисту, что вчера 19 млн баррелей сырой нефти покинули Персидский залив благодаря меморандуму с Ираном.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран не откажется от права на обогащение урана.
По словам журналиста Fox News, Трамп ответил, что иранскому лидеру "лучше следить за своими словами" и "взять себя в руки", иначе США "захватят остальную часть страны".
Как пересказал ведущий, Трамп рассказал, что накануне ночью разговаривал с иранскими чиновниками и предупредил их: если они закроют пролив - "у них не будет страны" и они "даже не успеют вернуться в свою чертову страну".
Трамп подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании - это лишь продление режима прекращения огня, а не окончательное соглашение.
Козыри остаются у него, и он оставляет за собой различные варианты действий. По словам ведущего, Трамп заявил: в меморандуме предусмотрен 60-дневный срок, и по его истечении он "может делать все, что захочет".
Напомним, на днях Трамп уже пригрозил ввести пошлины за проход через Ормузский пролив в качестве платы "за услуги ангела-хранителя".
Американское командование подтвердило, что движение судов через пролив увеличивается и безопасность обеспечена.
17 июня Трамп подтвердил подписание меморандума с Ираном, который предусматривает 60-дневный переговорный период. Ранее идея введения совместных с Ираном пошлин за проход через пролив вызвала критику со стороны Греции, ООН и международных организаций.