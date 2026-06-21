"За послуги Янгола-Охоронця": Трамп пригрозив митами в Ормузькій протоці

Сполучені Штати Америки можуть запровадити власні мита та збори для суден, що проходять через стратегічно важливу Ормузьку протоку, якщо заплановані мирні переговори з Іраном зазнають фіаско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа на його сторінці у соціальній мережі Truth Social.

Ультиматум Трампа та "послуги ангела-охоронця"

Глава Білого дому підкреслив, що початкова проміжна угода, спрямована на припинення збройного конфлікту з Іраном, чітко передбачає повністю безкоштовний прохід суден через протоку на час дії двомісячного режиму припинення вогню.

Проте Трамп попередив про жорсткі фінансові заходи у майбутньому, якщо сторони не спроможуться укласти фінальний масштабний договір.

"У Ормузькій протоці НЕ БУДЕ ЖОДНИХ МИТ протягом 60 днів дії режиму припинення вогню, і НЕ БУДЕ ЖОДНИХ МИТ після закінчення цього 60-денного терміну, якщо тільки вони не будуть запроваджені Сполученими Штатами Америки - у разі, якщо угода не буде завершена - за послуги, наданими як Янголом-Охоронцем країнам Близького Сходу з метою відшкодування як минулих, теперішніх, так і майбутніх витрат", - написав американський президент.

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Нагадаємо, у суботу, 20 червня, військове командування Ірану (Центральний штаб "Хатам аль-Анбія") вкотре оголосило про закриття Ормузької протоки для судноплавства.

Свій крок Тегеран мотивував "явним порушенням Сполученими Штатами першого пункту меморандуму" та триваючими ударами Ізраїлю по півдню Лівану. Крім того, напередодні Іран відмовився від участі в запланованих на п'ятницю переговорах у Швейцарії щодо ядерної програми, а віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав свій візит до Женеви.