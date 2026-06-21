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Пройшло 17 мільйонів барелів нафти. США заперечили перекриття Ормузької протоки

06:49 21.06.2026 Нд
2 хв
За добу через артерію пройшли 55 суден під наглядом США
aimg Катерина Коваль
Пройшло 17 мільйонів барелів нафти. США заперечили перекриття Ормузької протоки Фото: судноплавство в Ормузькій протоці (Getty Images)
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Рух комерційних суден через стратегічну Ормузьку протоку залишається відкритим, а інтенсивність транспортного потоку у суботу, 20 червня, зросла. Військові сили США продовжують забезпечувати свободу судноплавства в регіоні та контролювати дотримання угоди з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального командування Збройних сил США.

За даними американського командування, безпечний прохід через міжнародну водну артерію повністю забезпечено.

Протягом доби через протоку здійснили транзит 55 торгівельних суден, які перевезли великі обсяги вантажів та понад 17 мільйонів барелів нафти на світові ринки.

Командування зазначає, що Спільний морський інформаційний центр (JMIC) цього тижня випустив офіційну рекомендацію, яка підтверджує безпеку проходу для всіх суден за визначеним маршрутом.

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Американські військові сили, згідно з оголошенням, залишаються на місці та зберігають пильність, щоб гарантувати повне, неухильне та ефективне дотримання всіх аспектів підписаної з Іраном угоди.

Нагадаємо, у суботу, 20 червня, військове командування Ірану (Центральний штаб "Хатам аль-Анбія") вкотре оголосило про закриття Ормузької протоки для судноплавства. Свій крок Тегеран мотивував нібито "явним порушенням Сполученими Штатами першого пункту меморандуму" та триваючими ударами Ізраїлю по півдню Лівану.

Крім того, Сполучені Штати Америки можуть запровадити власні мита та збори для суден, що проходять через стратегічно важливу водну артерію, якщо заплановані мирні переговори з Іраном зазнають фіаско. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням таких зборів нібито як плату "за послуги Янгола-Охоронця" для країн Близького Сходу.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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