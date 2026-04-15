Трамп дав надію: ціни на нафту почали знижуватись

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent встановилися на рівні 94,79 долара за барель, що на 4,57 долара, або 4,6%, нижче, ніж днем раніше. Американська нафта марки West Texas Intermediate завершила торгівлю на рівні 91,20 долара, що на 7,80 долара, або на 7,87% нижче.

Обидва бенчмарки зросли на попередній сесії: Brent піднявся більш ніж на 4%, а WTI – майже на 3% після того, як американські військові розпочали блокаду іранських портів.

"Здається, на ринку є надія на кращий результат. Це означає, що ринок раніше врахував багато змін, які ми вже бачили", – сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital.

За словами аналітиків, ціни на Brent більш чутливі до глобальних перебоїв у постачанні, ніж ціни на WTI.

"Відновлення потоків через Ормузьку протоку залишається найважливішою змінною у зменшенні тиску на постачання енергоносіїв, ціни та світову економіку", – йдеться в повідомленні МЕА.

Також на цьому тлі МЕА різко знизило свої прогнози щодо зростання світової пропозиції та попиту на нафту, при цьому прогноз зростання попиту на 2026 рік був скорочений на 80 тисяч барелів на добу, і тепер очікується, що пропозиція знизиться до 1,5 млн барелів на добу.

Тим часом, за даними двох трейдерів та розрахунків Reuters, запланований експорт російських нафтопродуктів з чорноморського порту Туапсе на квітень був переглянутий у бік збільшення приблизно на 60% до 1,27 млн метричних тонн з 0,794 млн тонн у попередньому плані.