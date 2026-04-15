Трамп дал надежду: цены на нефть начали снижаться

Так, фьючерсы на нефть марки Brent установились на уровне 94,79 доллара за баррель, что на 4,57 доллара, или 4,6%, ниже, чем днем ранее. Американская нефть марки West Texas Intermediate завершила торговлю на уровне 91,20 доллара, что на 7,80 доллара, или на 7,87% ниже.

Оба бенчмарка выросли на предыдущей сессии: Brent поднялся более чем на 4%, а WTI - почти на 3% после того, как американские военные начали блокаду иранских портов.

"Кажется, на рынке есть надежда на лучший результат. Это означает, что рынок раньше учел многие изменения, которые мы уже видели", - сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital.

По словам аналитиков, цены на Brent более чувствительны к глобальным перебоям в поставках, чем цены на WTI.

"Восстановление потоков через Ормузский пролив остается важнейшей переменной в уменьшении давления на поставки энергоносителей, цены и мировую экономику", - говорится в сообщении МЭА.

Также на этом фоне МЭА резко снизило свои прогнозы по росту мирового предложения и спроса на нефть, при этом прогноз роста спроса на 2026 год был сокращен на 80 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидается, что предложение снизится до 1,5 млн баррелей в сутки.

Между тем, по данным двух трейдеров и расчетов Reuters, запланированный экспорт российских нефтепродуктов из черноморского порта Туапсе на апрель был пересмотрен в сторону увеличения примерно на 60% до 1,27 млн метрических тонн с 0,794 млн тонн в предыдущем плане.