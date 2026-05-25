UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп дав Ірану тиждень. Рамкову угоду США і Тегерана узгоджено на 95%, - Fox News

03:09 25.05.2026 Пн
2 хв
Що відомо про перебіг переговорів США та Ірану?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп встановив термін, щоб рамковий документ з Іраном був остаточно узгоджений протягом тижня. До вечора неділі 24 травня, документ був уже готовий на 95%.

"Ми не збираємося здаватися. Ми ще не дійшли до угоди. Ми не збираємося підписувати угоду сьогодні або завтра", - сказав чиновник США, додавши, що Трамп "інстинктивно дає їм 5, 6, 7 днів", щоб довести справу до кінця.

Офіційний представник підтвердив, що в переговорах діє принцип "Немає пилу - немає доларів" (імовірно, ідеться про ядерну програму, тобто - поки Іран не відмовиться, грошей жодних не буде).

Крім цього чиновник додав, що Іран "у принципі погодився з рамковою угодою", і сторони "на 95% наблизилися до її виконання".

"У нас є угода щодо ядерного арсеналу та Ормузької протоки, але ми ведемо переговори щодо формулювань. У нас є можливість укласти угоду, яка знизить витрати для американців, водночас гарантія, що іранці не отримають ядерну зброю", - заявило джерело.

Резюмуючи він сказав, що США точно не збираються укладати погану угоду, зазначивши, що у Вашингтона є можливість вибору. Зокрема, Сполучені Штати можуть відновити бойові дії, якщо угоди не буде досягнуто.

Що передувало

Нагадаємо, у неділю Дональд Трамп доручив своїм переговірникам "не поспішати з укладенням угоди", заявивши, що час на боці США. Перед цим, у суботу, він говорив, що рамкова угода з Іраном, названа меморандумом про взаєморозуміння - "значною мірою досягнута шляхом переговорів".

Зазначимо, що цей документ спрямований насамперед на припинення війни і крім того, передбачає відкриття Ормузької протоки та зняття американської блокади. Якщо угоди буде досягнуто, тоді протягом 30-60 днів сторони узгодять остаточний документ про завершення війни. І саме в цих переговорах обговорюватимуть ядерне питання та низку інших тем.

Причому за даними CBS News, Іран нібито погодився утилізувати свій високозбагачений уран.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп