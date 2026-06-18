Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На тлі нових заяв президента США Дональда Трампа після саміту G7 про війну в Україні у Москві заявили, що європейські лідери "накачували" американського лідера "шкідливими ідеями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова, якого цитують російські ЗМІ.

"Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "Великої сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я сказав би, напевно, не корисними, якщо не шкідливими ідеями", - сказав Ушаков. Він додав, що після саміту G7 Кремль ще не мав контактів із адміністрацією Трампа.