Трамп був готовий подати Путіну "на блюдечку" Крим та схід України, - МЗС Австрії

Президент США Дональд Трамп нібито був готовий "піднести на блюдечку зі срібла" російському диктатору Володимиру Путіну Крим та низку регіонів України. Але той все одно обрав продовження війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер виданню Die Welt.

Міністр зазначила, що цілком зрозумілою виглядає наступна ситуація: Україна хоче миру, тоді як Росія - ні. Путін вже почав би переговори про припинення війни, якби дійсно був зацікавлений у мирі.

"Президент США Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на блюдечку зі срібла, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти України", - сказала вона.

Також Майнль-Райзінгер відкинула думку про те, що Росія нібито має перевагу на фронті. Вона нагадала, що Кремль зазнає величезних втрат в Україні. І Путін не зможе ігнорувати це вічно.

"Труни в Росії накопичуватимуться. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. Путін знає, що в нього закінчується час. Ось чому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю", - резюмувала міністр.