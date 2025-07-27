Трамп втрачає терпіння через Путіна, - Рубіо
Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння через безрезультатність розмови з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.
Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.
За його словами, американський лідер усе ще зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася. Трамп хоче побачити конкретні дії, що будуть націлені на це.
"Це не його війна, але він хоче, щоб вона закінчилася", - зазначив Рубіо.
Він додав, що Трамп розчарований тим, що його взаємодія і телефонні розмови з Путіним ні до чого не приводять.
"Час діяти, і президент дав це ясно зрозуміти. Він втрачає терпіння", - додав Рубіо.
Трамп дав Путіну 50 днів
Раніше президент США Дональд Трамп висловив розчарування Путіним через відсутність прогресу в мирних домовленостях щодо України. Він пообіцяв запровадити жорсткі економічні заходи проти Росії, якщо Кремль продовжить затягувати процес.
На досягнення угоди Трамп дав Путіну 50 днів. Пізніше у нього попросили коментар щодо жорсткого дедлайну для Росії. Трамп заявив, що РФ буде "дуже погано", якщо вона не вкладеться в зазначений термін.
Днями він не виключив введення обмежень навіть раніше за 50 днів.
Водночас виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ши також нагадала Москві про дедлайн Трампа. Вона зазначила, що Рада Безпеки ООН понад 100 днів тому схвалила резолюцію, яка закликає до швидкого припинення війни в Україні.
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