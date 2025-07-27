Трамп втрачає терпіння через Путіна, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння через безрезультатність розмови з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News .

За його словами, американський лідер усе ще зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася. Трамп хоче побачити конкретні дії, що будуть націлені на це.

"Це не його війна, але він хоче, щоб вона закінчилася", - зазначив Рубіо.

Він додав, що Трамп розчарований тим, що його взаємодія і телефонні розмови з Путіним ні до чого не приводять.

"Час діяти, і президент дав це ясно зрозуміти. Він втрачає терпіння", - додав Рубіо.