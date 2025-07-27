Трамп был готов подать Путину "на блюдечке" Крым и восток Украины, - МИД Австрии
Президент США Дональд Трамп якобы был готов "поднести на блюдечке из серебра" российскому диктатору Владимиру Путину Крым и ряд регионов Украины. Но тот все равно выбрал продолжение войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер изданию Die Welt.
Министр отметила, что вполне понятной выглядит следующая ситуация: Украина хочет мира, тогда как Россия - нет. Путин уже начал бы переговоры о прекращении войны, если бы действительно был заинтересован в мире.
"Президент США Трамп передал Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке из серебра, так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает Путин? Он продолжает вести войну на уничтожение против Украины", - сказала она.
Также Майнль-Райзингер отвергла мнение о том, что Россия якобы имеет преимущество на фронте. Она напомнила, что Кремль несет огромные потери в Украине. И Путин не сможет игнорировать это вечно.
"Гробы в России будут накапливаться. Добавьте к этому катастрофическую экономическую ситуацию. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что у него заканчивается время. Вот почему он сейчас ведет войну с такой жестокой интенсивностью", - резюмировала министр.
Трамп выдвинул ультиматум России
Ранее Трамп выразил разочарование Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по Украине. Он пообещал ввести жесткие экономические меры против России, если Кремль продолжит затягивать процесс.
На достижение соглашения Трамп дал Путину 50 дней. Позже у него попросили комментарий относительно жесткого дедлайна для России. Трамп заявил, что РФ будет "очень плохо", если она не уложится в указанный срок.
Государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Трамп теряет терпение из-за безрезультатности разговора с российским диктатором Владимиром Путиным относительно войны в Украине. А сам президент США недавно не исключил введения ограничений против России даже раньше определенных 50 дней.
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