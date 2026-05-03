UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп більше не буде переносити зустріч із Сі Цзіньпіном, - Бессент

21:46 03.05.2026 Нд
2 хв
На коли попередньо запланована зустріч?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що президент США Дональд Трамп більше не має наміру переносити зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Читайте також: Китай не постачає зброю Ірану? Трамп розкрив деталі листування з Сі Цзіньпіном

Під час бесіди у Бессента запитали, чи буде Трамп переносити зустріч із Сі, заплановану на 14-15 травня, якщо США до того моменту досі будуть у стані війни з Іраном.

"Він не збирається її (зустріч - ред.) переносити, наскільки мені відомо", - сказав глава Мінфіну США.

Також він зауважив, що Іран був і є "найбільшим державним спонсором тероризму", а Китай, своєю чергою, фінансував цю країну через закупівлі енергоносіїв, хоча США просили цього не робити. Тому це питання буде порушено на зустрічі Трампа і Сі.

Візит Трампа до Китаю

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп уже проводив зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після цього він анонсував, що у квітні 2026 року у них відбудеться нова зустріч.

За даними Politico, однією з основних тем їхніх переговорів міг стати Тайвань. Але за підсумком, США та Ізраїль почали наприкінці лютого військову операцію проти Ірану, що змінило дату візиту. Джерела видання говорили, що Трамп не поїде, поки не завершиться активна фаза війни з Іраном.

Ще трохи пізніше в Білому домі офіційно підтвердили, що перенесли дату зустрічі на середину травня через війну з Іраном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиКитайДональд ТрампСкотт БессентСі Цзіньпін