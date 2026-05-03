Трамп більше не буде переносити зустріч із Сі Цзіньпіном, - Бессент

Під час бесіди у Бессента запитали, чи буде Трамп переносити зустріч із Сі, заплановану на 14-15 травня, якщо США до того моменту досі будуть у стані війни з Іраном.

"Він не збирається її (зустріч - ред.) переносити, наскільки мені відомо", - сказав глава Мінфіну США.

Також він зауважив, що Іран був і є "найбільшим державним спонсором тероризму", а Китай, своєю чергою, фінансував цю країну через закупівлі енергоносіїв, хоча США просили цього не робити. Тому це питання буде порушено на зустрічі Трампа і Сі.