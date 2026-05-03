Трамп больше не будет переносить встречу с Си Цзиньпином, - Бессент

Во время беседы у Бессента спросили, будет ли Трамп переносить встречу с Си, запланированную на 14-15 мая, если США к тому моменту до сих пор будут в состоянии войны с Ираном.

"Он не собирается ее (встречу - ред.) переносить, насколько мне известно", - сказал глава Минфина США.

Также он отметил, что Иран был и есть "крупнейшим государственным спонсором терроризма", а Китай в свою очередь, финансировал эту страну через закупки энергоносителей, хотя США просили этого не делать. Поэтому этот вопрос будет поднял на встрече Трампа и Си.