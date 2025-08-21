Трамп "бере паузу" у мирних переговорах між Україною і Росією, - The Guardian

За словами американських урядовців, наступним етапом у планах Трампа щодо закінчення війни в Україні залишається двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським й російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп повідомив своїм радникам, що має намір організувати тристоронню зустріч з двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.

У телефонному інтерв’ю на радіо WABC Трамп заявив: "Я просто хочу побачити, що станеться на цій зустрічі. Її зараз готують, і ми подивимося, які будуть результати".

Високопоставлений представник Білого дому охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" Трампа щодо можливості проведення зустрічі Путіна і Зеленського. Однак останніми днями не було помітно жодних реальних ознак прогресу, а Білий дім не має списку місць, де могла б відбутися зустріч.

Білий дім заявив, що "Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Подальше публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".

Зазначимо, що над організацією можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним за дорученням Трампа працюють віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.