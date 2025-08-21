Трамп "бере паузу" у мирних переговорах між Україною і Росією, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп планує тимчасово відійти від переговорів щодо завершення війни в Україні та дозволити президенту Володимиру Зеленському й російському диктатору Володимиру Путіну самостійно провести зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами американських урядовців, наступним етапом у планах Трампа щодо закінчення війни в Україні залишається двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським й російським диктатором Володимиром Путіним.
Трамп повідомив своїм радникам, що має намір організувати тристоронню зустріч з двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.
У телефонному інтерв’ю на радіо WABC Трамп заявив: "Я просто хочу побачити, що станеться на цій зустрічі. Її зараз готують, і ми подивимося, які будуть результати".
Високопоставлений представник Білого дому охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" Трампа щодо можливості проведення зустрічі Путіна і Зеленського. Однак останніми днями не було помітно жодних реальних ознак прогресу, а Білий дім не має списку місць, де могла б відбутися зустріч.
Білий дім заявив, що "Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Подальше публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".
Зазначимо, що над організацією можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним за дорученням Трампа працюють віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.
Ідея двосторонніх переговорів з’явилася після того, як минулого тижня президент США зустрівся з Путіним на Алясці, а вже за кілька днів, у понеділок, провів у Білому домі переговори з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським.
Спершу активно обговорювався формат тристоронньої зустрічі за участі Зеленського, Путіна й Трампа. Проте після вашингтонського саміту американський президент запропонував, щоб український і російський лідери спершу провели переговори самостійно.
За повідомленнями ЗМІ, Путін висловлював готовність прийняти Зеленського в Москві, але український президент відкинув цю пропозицію. Тим часом у пресі з’явилася інформація, що Білий дім запропонував організувати зустріч у Будапешті, однак офіційного підтвердження цього варіанта поки що немає.
Напередодні Зеленський заявив журналістам, що переговори з Путіним можуть відбутися лише на нейтральній території в Європі, наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Водночас він не виключив і можливість проведення зустрічі в Туреччині.