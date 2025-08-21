UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп "бере паузу" у мирних переговорах між Україною і Росією, - The Guardian

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Дональд Трамп планує тимчасово відійти від переговорів щодо завершення війни в Україні та дозволити президенту Володимиру Зеленському й російському диктатору Володимиру Путіну самостійно провести зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами американських урядовців, наступним етапом у планах Трампа щодо закінчення війни в Україні залишається двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським й російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп повідомив своїм радникам, що має намір організувати тристоронню зустріч з двома лідерами лише після того, як вони зустрінуться між собою, хоча досі залишається незрозумілим, чи відбудеться ця перша зустріч, і Трамп не має наміру брати участь у цих зусиллях.

У телефонному інтерв’ю на радіо WABC Трамп заявив: "Я просто хочу побачити, що станеться на цій зустрічі. Її зараз готують, і ми подивимося, які будуть результати".

Високопоставлений представник Білого дому охарактеризував ситуацію як "вичікувальну позицію" Трампа щодо можливості проведення зустрічі Путіна і Зеленського. Однак останніми днями не було помітно жодних реальних ознак прогресу, а Білий дім не має списку місць, де могла б відбутися зустріч.

Білий дім заявив, що "Трамп і його команда з національної безпеки продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні... Подальше публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам".

Зазначимо, що над організацією можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним за дорученням Трампа працюють віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф. 

Зустріч Зеленського і Путіна

Ідея двосторонніх переговорів з’явилася після того, як минулого тижня президент США зустрівся з Путіним на Алясці, а вже за кілька днів, у понеділок, провів у Білому домі переговори з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським.

Спершу активно обговорювався формат тристоронньої зустрічі за участі Зеленського, Путіна й Трампа. Проте після вашингтонського саміту американський президент запропонував, щоб український і російський лідери спершу провели переговори самостійно.

За повідомленнями ЗМІ, Путін висловлював готовність прийняти Зеленського в Москві, але український президент відкинув цю пропозицію. Тим часом у пресі з’явилася інформація, що Білий дім запропонував організувати зустріч у Будапешті, однак офіційного підтвердження цього варіанта поки що немає.

Напередодні Зеленський заявив журналістам, що переговори з Путіним можуть відбутися лише на нейтральній території в Європі, наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Водночас він не виключив і можливість проведення зустрічі в Туреччині.

