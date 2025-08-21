Трамп "берет паузу" в мирных переговорах между Украиной и Россией, - The Guardian

По словам американских чиновников, следующим этапом в планах Трампа по окончанию войны в Украине остается двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп сообщил своим советникам, что намерен организовать трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

В телефонном интервью на радио WABC Трамп заявил: "Я просто хочу увидеть, что произойдет на этой встрече. Ее сейчас готовят, и мы посмотрим, какие будут результаты".

Высокопоставленный представитель Белого дома охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" Трампа относительно возможности проведения встречи Путина и Зеленского. Однако в последние дни не было заметно никаких реальных признаков прогресса, а Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.

Белый дом заявил, что "Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".

Отметим, что над организацией возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным по поручению Трампа работают вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.