Трамп анонсував зустріч з Лукашенком та назвав формат

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у рамках засідання Ради миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Truth Social.
"Минулого тижня мій спецпредставник у Білорусі Джон Коул після переговорів з президентом Олександром Лукашенком домігся звільнення ще 250 політичних в'язнів", - заявив Трамп.
За його словами, таким чином, загальна кількість в'язнів, яких Лукашенко звільнив з-під варти з травня минулого року, перевищила 500 чоловік.
"Я хотів би висловити свою найщирішу подяку "Лукашенку – ред.) за це і з нетерпінням чекаю на наступне засідання Ради Миру разом з ним", - підсумував президент Сполучених Штатів.
Нагадаємо, 19 березня спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з Олександром Лукашенком.
Сторони обговорили нормалізацію роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів. При цьому Лукашенко заявив, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".
Крім того, Коул обговорив під час візиту до Мінська можливий візит Лукашенка до Сполучених Штатів.
Також у грудні 2025 року за підсумками переговорів у Білорусі Джон Коул сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.