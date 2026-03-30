Трамп анонсировал встречу с Лукашенко и назвал формат

10:08 30.03.2026 Пн
2 мин
Где могут встретиться Трамп и Лукашенко?
aimg Константин Широкун
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках заседания Совета мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Читайте также: Диктаторский вояж: Лукашенко нашел в КНДР нового друга и привез цветы от Путина

"На прошлой неделе мой спецпредставитель в Беларуси Джон Коул после переговоров с президентом Александром Лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных", - заявил Трамп.

По его словам, таким образом, общее количество заключенных, которых Лукашенко освободил из-под стражи с мая прошлого года, превысило 500 человек.

"Я хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность "Лукашенко - ред.) за это и с нетерпением жду следующего заседания Совета мира вместе с ним", - подытожил президент Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Напомним, 19 марта спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с Александром Лукашенко.

Стороны обсудили нормализацию работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных. При этом Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".

Кроме того, Коул обсудил во время визита в Минск возможный визит Лукашенко в Соединенные Штаты.

Также в декабре 2025 года по итогам переговоров в Беларуси Джон Коул сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.

