Трамп анонсировал встречу с Лукашенко и назвал формат

"На прошлой неделе мой спецпредставитель в Беларуси Джон Коул после переговоров с президентом Александром Лукашенко добился освобождения еще 250 политических заключенных", - заявил Трамп.

По его словам, таким образом, общее количество заключенных, которых Лукашенко освободил из-под стражи с мая прошлого года, превысило 500 человек.

"Я хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность "Лукашенко - ред.) за это и с нетерпением жду следующего заседания Совета мира вместе с ним", - подытожил президент Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Напомним, 19 марта спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с Александром Лукашенко.

Стороны обсудили нормализацию работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных. При этом Лукашенко заявил, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".

Кроме того, Коул обсудил во время визита в Минск возможный визит Лукашенко в Соединенные Штаты.