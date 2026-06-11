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Трамп анонсував зупинку ударів по Ірану

03:35 11.06.2026 Чт
2 хв
Що сказав Трамп про бомбардування США по Ірану?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану скоро припиняться. За його словами, високопоставлені іранські чиновники телефонували йому з проханням припинити останню атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Fox News Трея Інгста в соцмережі Х.

За його словами, він говорив із Трампом у той момент, коли президент керував військовими ударами США по Ірану із ситуаційного центру.

"Президент сказав мені, що сьогодні ввечері він безпосередньо спілкувався з іранськими офіційними особами, які попросили його припинити бомбардування", - ідеться в пості.

Згідно з публікацією, на момент телефонної розмови США випустили 49 ракет Tomahawk, а також бомбили Іран із винищувачів. Причому найближча ціль до Тегерана перебувала приблизно за 40 миль від міста.

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Під час бесіди Трамп додав, що бомбардування скоро припиняться. Однак зазначив, що якщо іранці не підпишуть угоду, тоді "ми їх розбомбимо".

Також президент США заявив журналісту Fox News, що це "перемир'я, яке найчастіше порушується в історії світу".

Тим часом CNN пише, що за словами їхнього кореспондента, який у Тегерані - США почали другу хвилю ударів.

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня США завдали ударів по Ірану через те, що раніше в понеділок іранці збили американський гелікоптер AH-64 в районі Ормузької протоки. Іран у відповідь теж здійснив атаку, але незабаром сторони припинили вогонь.

При цьому вдень 10 червня Трамп заявив, що Іран затягнув час із переговорами, тому країна "заплатить" за це. Трохи пізніше спілкуючись із пресою він сказав, що США завдадуть ще одного удару.

Так у підсумку і сталося. У ніч на 11 червня США відновили бомбардування Ірану, після чого Тегеран оголосив про повне закриття Ормузької протоки. Хоча в Центральному командуванні США стверджують, що торгові судна продовжують рухатися через протоку.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп