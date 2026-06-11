Іран закрив прохід через Ормузьку протоку після атак США

У ніч на 11 червня Збройні сили Ірану заявили, що Ормузька протока знову закрита для всіх суден. Це сталося після атак США на Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"З цього моменту у зв'язку з небезпечною обстановкою в регіоні Ормузьку протоку оголошують закритою для всіх суден, включно з нафтовими танкерами і торговельними суднами, і будь-який рух піддаватимуть обстрілу", - йдеться в заяві.

Також агенство Tashim, пославшись на заяву військово-морські сили КВІР, пише, що війська нібито зупинили два судна, які намагалися пройти через протоку.

При цьому Центральне командування США спростовує заяву Ірану. На їхній сторінці в соцмережі Х сказано, що торгові судна продовжують проходити через протоку як в один, так і в інший бік.

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Зазначимо, що після початку війни в лютому доступ до цього водного шляху був перекритий на кілька місяців, і, за оцінками JPMorgan, видимий рух через протоку становив лише 15% від довоєнного рівня.