Іран закрив прохід через Ормузьку протоку після атак США
У ніч на 11 червня Збройні сили Ірану заявили, що Ормузька протока знову закрита для всіх суден. Це сталося після атак США на Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"З цього моменту у зв'язку з небезпечною обстановкою в регіоні Ормузьку протоку оголошують закритою для всіх суден, включно з нафтовими танкерами і торговельними суднами, і будь-який рух піддаватимуть обстрілу", - йдеться в заяві.
Також агенство Tashim, пославшись на заяву військово-морські сили КВІР, пише, що війська нібито зупинили два судна, які намагалися пройти через протоку.
При цьому Центральне командування США спростовує заяву Ірану. На їхній сторінці в соцмережі Х сказано, що торгові судна продовжують проходити через протоку як в один, так і в інший бік.
Зазначимо, що після початку війни в лютому доступ до цього водного шляху був перекритий на кілька місяців, і, за оцінками JPMorgan, видимий рух через протоку становив лише 15% від довоєнного рівня.
Що сталося
Нагадаємо, у вівторок 9 червня президент США Дональд Трамп заявив, що днем раніше іранці в районі Ормузької протоки збили американський військовий вертоліт AH-64. У зв'язку з інцидентом він пообіцяв завдати удару у відповідь.
Так, уже в ніч на 10 червня війська США вдарили по іранських ППО, наземних пунктах управління та інших об'єктах. Іран зі свого боку теж відзвітував про атаки по американських об'єктах на Близькому Сході.
Після цих подій взаємні обстріли перетворилися, але вже вдень 10 червня Трамп сказав, що Іран затягнув із переговорами, тому країні доведеться за це "заплатити". Пізніше він сказав журналістам, що буде завдано ще одного удару.
При цьому ЗМІ ввечері писали, що Трамп провів нараду в ситуаційному центрі, де обговорював відновлення атак. З варіантів розглядалася масштабна, але короткострокова ситуація з метою вплинути на позицію Ірану в переговорах.
Майже одразу після цього очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що вже цієї ночі або за добу США завдадуть удару. Так, власне, і сталося. У ніч на 11 червня американські війська відновили бомбардування Ірану.