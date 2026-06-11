Трамп анонсировал остановку ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки Ирана скоро прекратятся. По его словам, высокопоставленные иранские чиновники звонили ему с просьбой прекратить последнюю атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Fox News Трея Ингста в соцсети Х.
По его словам, он говорил с Трампом в тот момент, когда президент руководил военными ударами США по Ирану из ситуационного центра.
"Президент сказал мне, что сегодня вечером он напрямую общался с иранскими официальными лицами, которые попросили его прекратить бомбардировки", - говорится в посте.
Согласно публикации, на момент телефонного разговора США выпустили 49 ракет Tomahawk, а также бомбили Иран с истребителей. Причем ближайшая цель к Тегерану находилась примерно в 40 милях от города.
В ходе беседы Трамп добавил, что бомбардировки скоро прекратятся. Однако отметил, что если иранцы не подпишут сделку, тогда "мы их разбомбим".
Также президент США заявил журналисту Fox News, что это "самое часто нарушаемое перемирие в истории мира".
Тем временем CNN пишет, что по словам их корреспондента, который в Тегеране - США начали вторую волну ударов.
Напомним, что в ночь на 10 июня США нанесли удары по Ирану из-за того, что ранее в понедельник иранцы сбили американский вертолет AH-64 в районе Ормузского пролива. Иран в ответ тоже совершил атаку, но вскоре стороны прекратили огонь.
При этом днем 10 июня Трамп заявил, что Иран затянул время с переговорами, поэтому страна "заплатит" за это. Чуть позже общаясь с прессой он сказал, что США нанесут еще один удар.
Так в итоге и произошло. В ночь на 11 июня США возобновили бомбардировку Ирана, после чего Тегеран объявил о полном закрытии Ормузского пролива. Хотя в Центральном командовании США утверждают, что торговые судна продолжают двигаться через пролив.