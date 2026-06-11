Трамп анонсировал остановку ударов по Ирану

По его словам, он говорил с Трампом в тот момент, когда президент руководил военными ударами США по Ирану из ситуационного центра.

"Президент сказал мне, что сегодня вечером он напрямую общался с иранскими официальными лицами, которые попросили его прекратить бомбардировки", - говорится в посте.

Согласно публикации, на момент телефонного разговора США выпустили 49 ракет Tomahawk, а также бомбили Иран с истребителей. Причем ближайшая цель к Тегерану находилась примерно в 40 милях от города.

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В ходе беседы Трамп добавил, что бомбардировки скоро прекратятся. Однако отметил, что если иранцы не подпишут сделку, тогда "мы их разбомбим".

Также президент США заявил журналисту Fox News, что это "самое часто нарушаемое перемирие в истории мира".

Тем временем CNN пишет, что по словам их корреспондента, который в Тегеране - США начали вторую волну ударов.