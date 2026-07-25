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Трамп анонсував, що знову піде у президенти США, але є нюанс

06:41 25.07.2026 Сб
2 хв
Що сказав Трамп про свій можливий похід на вибори?
aimg Едуард Ткач
Трамп анонсував, що знову піде у президенти США, але є нюанс Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що переміг на виборах глави держави вже "тричі" і додав, що збирається зробити це вчетверте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Важливо відзначити, що цієї ночі у Трампа відбулася вечеря з журналістами, яку кілька місяців тому було зірвано через людину, яка прорвалася через охорону та влаштувала стрілянину.

Як пишуть ЗМІ, сьогодні Трамп виступаючи перед пресою багато жартував, і його заява про новий термін, судячи з усього, теж прозвучала в контексті жарту, а не реальних намірів.

"Не те, щоб мене сильно хвилювала преса, але я хочу підняти ваші рейтинги. Тому я радий оголосити про свій намір - і це, можна сказати, свого роду ексклюзив - балотуватися на четвертий термін на пост президента Сполучених Штатів", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що "справді" збирається це зробити і незабаром зробить офіційну заяву. Але далі пролунала ще одна фраза, яка натякає, що це все ж таки був жарт.

"Хоча, якщо чесно, думаю, вона (офіційна заява – ред.) вже й так прозвучала. Я виграв три рази, а тепер збираюся зробити це знову", - резюмував Трамп.

Зазначимо, що насправді Трамп був президентом країни двічі - у 2016 та 2024 роках. У 2020 році він вибори програв, хоч і стверджує, що вони нібито були сфальшовані.

Наступник Трампа

Нагадаємо, у лютому 2020 року ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп почав активніше обговорювати зі своїми радниками питання про те, хто може стати його наступником на президентських виборах 2026 року.

Тоді він вважав, що найкращими кандидатами на цю посаду можуть бути віце-президент США Джей Ді Венс або держсекретар США Марко Рубіо.

Проте вже у травні ЗМІ почали писати, що Трамп почав своїм помічникам все частіше ставити питання, а чи має Венс все необхідне, щоб стати кандидатом на пост президента США. Особисто Трамп на це питання у кулуарах відповідає, що не впевнений.

Також ми писали, що за даними Fox News Трамп залишив Венсу інструкції на той випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

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