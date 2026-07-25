Трамп анонсував, що знову піде у президенти США, але є нюанс

Президент США Дональд Трамп заявив, що переміг на виборах глави держави вже "тричі" і додав, що збирається зробити це вчетверте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Важливо відзначити, що цієї ночі у Трампа відбулася вечеря з журналістами, яку кілька місяців тому було зірвано через людину, яка прорвалася через охорону та влаштувала стрілянину.

Як пишуть ЗМІ, сьогодні Трамп виступаючи перед пресою багато жартував, і його заява про новий термін, судячи з усього, теж прозвучала в контексті жарту, а не реальних намірів.

"Не те, щоб мене сильно хвилювала преса, але я хочу підняти ваші рейтинги. Тому я радий оголосити про свій намір - і це, можна сказати, свого роду ексклюзив - балотуватися на четвертий термін на пост президента Сполучених Штатів", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що "справді" збирається це зробити і незабаром зробить офіційну заяву. Але далі пролунала ще одна фраза, яка натякає, що це все ж таки був жарт.

"Хоча, якщо чесно, думаю, вона (офіційна заява – ред.) вже й так прозвучала. Я виграв три рази, а тепер збираюся зробити це знову", - резюмував Трамп.

Зазначимо, що насправді Трамп був президентом країни двічі - у 2016 та 2024 роках. У 2020 році він вибори програв, хоч і стверджує, що вони нібито були сфальшовані.