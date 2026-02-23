Трамп обирає наступника: названо двох топ-посадовців, яких готують у президенти США

Президент США Дональд Трамп почав активніше обговорювати зі своїми радниками питання щодо можливого наступника на президентські вибори 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Кого Трамп бачить серед кандидатів

За даними видання, Трамп дедалі частіше піднімає тему того, хто має очолити список кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році.

Найкращими кандидатами він вважає віцепрезидента Джей Ді Венса та радника з національної безпеки Марко Рубіо.

Як зазначається, Трамп віддає перевагу Венсу, однак останнім часом також частіше хвалить Рубіо як публічно, так і в приватних розмовах.

Один із радників Трампа, якого президент попросив поділитися думкою щодо кандидатів, назвав “ідеальним тандемом” для виборів-2028 зв’язку Венса та Рубіо, де Венс має бути основним кандидатом.

Що відомо про позиції Венса і Рубіо

У Джей Ді Венса вже є політичні радники, які, за очікуваннями, можуть стати основою президентської кампанії у 2028 році.

Натомість Марко Рубіо такої інфраструктури не має і, за даними джерел, дав зрозуміти, що його влаштовує кандидатура Венса. Повідомляється, що він особисто говорив про це з віцепрезидентом.

Минулого року Трамп заявляв, що Венс "швидше за все" є його ймовірним наступником, оскільки він обіймає посаду віцепрезидента, водночас зазначивши, що хотів би бачити Рубіо поруч із ним у виборчому бюлетені.

Джерела також вказують, що перехід Рубіо з нинішніх високих посад на позицію віцепрезидента може бути складним. Деякі радники припускають, що активне згадування Рубіо з боку Трампа може бути спробою схилити його до співпраці з Венсом.

Чи визначився Трамп із наступником

Радники зазначають, що Трамп не планує повністю визначати наступника, оскільки хоче, щоб його команда зосереджувалася на нинішніх посадах і щоб це не виглядало як втрата ним влади.

Тема третього терміну

Конституція США забороняє обиратися на посаду президента більше двох разів. Водночас окремі прихильники Трампа пропонували змінити Конституцію, щоб дозволити третій термін у разі непослідовних каденцій.

У медіа також з’являлися повідомлення, що Трамп шукає можливі способи обійти 22-гу поправку. Сам він підігрівав ці дискусії, зокрема випустивши кепки з написом "Trump 2028", хоча прямо про намір знову балотуватися не заявляв.