Трамп залишив Венсу секретний лист на випадок, якщо з ним "щось трапиться"

Президент США Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

Про це розповів представник Білого дому Себастьян Горка у подкасті Pod Force One, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

За словами Горки, в ящику столу Resolute Desk в Овальному кабінеті знаходиться лист, адресований Венсу на випадок непередбачених обставин.

Горка також заявив, що не боїться можливого замаху на Трампа з боку іноземних супротивників. При цьому він пояснив, що в США існують протоколи наступності влади, які будуть залучені у разі загрози президентові.

"Ми маємо протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але протоколи є", - наголосив чиновник.