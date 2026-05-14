ua en ru
Чт, 14 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп залишив Венсу секретний лист на випадок, якщо з ним "щось трапиться"

10:57 14.05.2026 Чт
2 хв
У Білому домі розповіли про інструкції Трампа для можливого наступника
aimg Ірина Глухова
Трамп залишив Венсу секретний лист на випадок, якщо з ним "щось трапиться" Фото: Дональд Трамп та Джей Ді Венс (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент США Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось станеться і Венс стане його наступником.

Про це розповів представник Білого дому Себастьян Горка у подкасті Pod Force One, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Читайте також: Сі Цзіньпін попередив Трампа про конфлікт між США та Китаєм, але за однієї умови

За словами Горки, в ящику столу Resolute Desk в Овальному кабінеті знаходиться лист, адресований Венсу на випадок непередбачених обставин.

"У ящику письмового столу Resolute Desk лежить лист, адресований віце-президенту на випадок, якщо з ним (Трампом - ред.) щось трапиться", - сказав представник Білого дому.

Горка також заявив, що не боїться можливого замаху на Трампа з боку іноземних супротивників. При цьому він пояснив, що в США існують протоколи наступності влади, які будуть залучені у разі загрози президентові.

"Ми маємо протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але протоколи є", - наголосив чиновник.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв про готовність взяти на себе обов’язки глави держави лише у разі, якщо з президентом Дональдом Трампом щось станеться.

Тоді він наголошував, що достатньо підготовлений для виконання президентських функцій у разі такої необхідності.

Також Дональд Трамп публічно називав Венса найімовірнішим кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп Джей Ді Венс
Новини
Який вигляд має 9-поверхівка в Дарницькому районі Києва після удару: репортаж РБК-Україна
Який вигляд має 9-поверхівка в Дарницькому районі Києва після удару: репортаж РБК-Україна
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес