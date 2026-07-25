Трамп анонсировал, что снова будет идти в президенты США, но есть нюанс
Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах главы государства уже "трижды" и добавил, что собирается сделать это четвертый раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Важно отметить, что этой ночью у Трампа состоялся ужин с журналистами, который несколько месяцев назад был сорван из-за человека, который прорвался через охрану и устроил стрельбу.
Как пишут СМИ, сегодня Трамп выступая перед прессой много шутил, и его заявление о новом сроке, судя по всему, тоже прозвучало в контексте шутки, а не реальных намерений.
"Не то чтобы меня сильно волновала пресса, но я хочу поднять ваши рейтинги. Поэтому я рад объявить о своем намерении - и это, можно сказать, своего рода эксклюзив - баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов", - сказал глава Белого дома.
Он добавил, что "действительно" собирается это сделать и вскоре сделает официальное заявление. Но дальше прозвучала еще одна фраза, которая намекает, что это все же была шутка.
"Хотя, если честно, думаю, оно (официальное заявление - ред.) уже и так прозвучало. Я выиграл три раза, а теперь собираюсь сделать это снова", - резюмировал Трамп.
Отметим, что на самом деле Трамп был президентом страны дважды - в 2016 и 2024 годах. В 2020 году он выборы проиграл, хотя и утверждает, что они якобы были сфальсифицированы.
Преемник Трампа
Напомним, в феврале 2020 года СМИ писали, что президент США Дональд Трамп начал активнее обсуждать со своими советники вопрос о том, кто может стать его преемником на президентских выборах 2026 года.
Тогда он считал, что лучшими кандидатами на эту должность могут быть вице-президент США Джей Ди Вэнс либо госсекретарь США Марко Рубио.
Однако уже в мае СМИ стали писать, что Трамп начал своим помощникам все чаще задавать вопрос, а имеет ли Вэнс все необходимое, чтобы стать кандидатом на пост президента США. Лично Трамп на этот вопрос в кулуарах отвечает, что не уверен.
Также мы писали, что по данным Fox News, Трамп оставил Вэнсу инструкции на тот случай, если с ним что-то произойдет и Вэнс станет его преемником.