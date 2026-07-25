Трамп анонсировал, что снова будет идти в президенты США, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на выборах главы государства уже "трижды" и добавил, что собирается сделать это четвертый раз.

Важно отметить, что этой ночью у Трампа состоялся ужин с журналистами, который несколько месяцев назад был сорван из-за человека, который прорвался через охрану и устроил стрельбу.

Как пишут СМИ, сегодня Трамп выступая перед прессой много шутил, и его заявление о новом сроке, судя по всему, тоже прозвучало в контексте шутки, а не реальных намерений.

"Не то чтобы меня сильно волновала пресса, но я хочу поднять ваши рейтинги. Поэтому я рад объявить о своем намерении - и это, можно сказать, своего рода эксклюзив - баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что "действительно" собирается это сделать и вскоре сделает официальное заявление. Но дальше прозвучала еще одна фраза, которая намекает, что это все же была шутка.

"Хотя, если честно, думаю, оно (официальное заявление - ред.) уже и так прозвучало. Я выиграл три раза, а теперь собираюсь сделать это снова", - резюмировал Трамп.

Отметим, что на самом деле Трамп был президентом страны дважды - в 2016 и 2024 годах. В 2020 году он выборы проиграл, хотя и утверждает, что они якобы были сфальсифицированы.