Трамп анонсував масштабну співпрацю з Китаєм: про що домовилися лідери

"Для мене було надзвичайно приємно, що президент Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін, - ред.) дозволив Китаю розпочати закупівлю величезної кількості сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції. Наші фермери будуть дуже задоволені!", - зауважив Трамп.

Крім того, за його словами, Китай погодився продовжити потік рідкоземельних елементів, критично важливих мінералів та магнітів відкрито й вільно.

"Важливо, що Китай рішуче заявив, що буде старанно працювати з нами, щоб зупинити потік фентанілу в нашу країну. Вони допоможуть нам покласти край фентаніловій кризі", - додав лідер США.

Він також відзначив, що Китай погодився розпочати процес закупівлі американської енергії.

"Фактично, може відбутися дуже масштабна угода щодо купівлі нафти та газу у Великого штату Аляска", - наголосив Трамп.