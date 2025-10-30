UA

Трамп анонсував масштабну співпрацю з Китаєм: про що домовилися лідери

Фото: американський президент Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп повідомив про досягнуті домовленості з Китаєм щодо масштабної економічної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Truth Social.

"Для мене було надзвичайно приємно, що президент Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін, - ред.) дозволив Китаю розпочати закупівлю величезної кількості сої, сорго та іншої сільськогосподарської продукції. Наші фермери будуть дуже задоволені!", - зауважив Трамп.

Крім того, за його словами, Китай погодився продовжити потік рідкоземельних елементів, критично важливих мінералів та магнітів відкрито й вільно.

"Важливо, що Китай рішуче заявив, що буде старанно працювати з нами, щоб зупинити потік фентанілу в нашу країну. Вони допоможуть нам покласти край фентаніловій кризі", - додав лідер США.

Він також відзначив, що Китай погодився розпочати процес закупівлі американської енергії.

"Фактично, може відбутися дуже масштабна угода щодо купівлі нафти та газу у Великого штату Аляска", - наголосив Трамп.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

Як відомо, 30 жовтня в Південній Кореї пройшла зустріч Трампа та Сі. Під час розмови сторони обговорили зняття напруги у взаєминах країн, а також тему завершення війни в Україні.

Зауважимо, що ще раніше Сі Цзіньпін похвалив Трампа перед самітом, відзначивши його внесок у припинення війни в Газі. Також китайський лідер запропонував об'єднатись заради вирішення світових конфліктів.

За словами Трампа, Китай приєднається до зусиль Вашингтону щодо завершення війни в Україні.

РБК-Україна вже писало, що сказав Сі Цзіньпін після зустрічі з Трампом.

