Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп анонсировал масштабное сотрудничество с Китаем: о чем договорились лидеры

Фото: американский президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых договоренностях с Китаем по масштабному экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

"Для меня было очень приятно, что президент Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред.) позволил Китаю начать закупку огромного количества сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции. Наши фермеры будут очень довольны!", - отметил Трамп.

Кроме того, по его словам, Китай согласился продолжить поток редкоземельных элементов, критически важных минералов и магнитов открыто и свободно.

"Важно, что Китай решительно заявил, что будет усердно работать с нами, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну. Они помогут нам положить конец фентаниловому кризису", - добавил лидер США.

Он также отметил, что Китай согласился начать процесс закупки американской энергии.

"Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у Большого штата Аляска", - подчеркнул Трамп.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина и Си Цзиньпина

Как известно, 30 октября в Южной Корее прошла встреча Трампа и Си. Во время разговора стороны обсудили снятие напряжения во взаимоотношениях стран, а также тему завершения войны в Украине.

Заметим, что еще раньше Си Цзиньпин похвалил Трампа перед саммитом, отметив его вклад в прекращение войны в Газе. Также китайский лидер предложил объединиться ради решения мировых конфликтов.

По словам Трампа, Китай присоединится к усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.

РБК-Украина уже писало, что сказал Си Цзиньпин после встречи с Трампом.

Соединенные Штаты АмерикиКитай