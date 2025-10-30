ua en ru
"Я ціную ваш внесок": Сі неочікувано похвалив Трампа і захотів попрацювати заради миру

Четвер 30 жовтня 2025 05:16
UA EN RU
"Я ціную ваш внесок": Сі неочікувано похвалив Трампа і захотів попрацювати заради миру Фото: лідери США та КНР Дональд Трамп та Сі Цзіньпін (Getty iamges)
Автор: Маловічко Юлія

Лідер Китаю Сі Цзіньпін перед початком переговорів з американським лідером Дональдом Трампом похвалив його за досягнення щодо припинення вогню у Газі і запропонував об'єднатись на благо всіх країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

"Пане президенте, ви приділяєте велику увагу світовому миру й активно долучаєтеся до врегулювання регіональних конфліктів. Я високо ціную ваш внесок у досягнення домовленості про припинення вогню в Газі", - сказав Сі Цзіньпін.

Також глава КНР заявив, що готовий і надалі співпрацювати з Трампом для зміцнення китайсько-американських відносин та створення сприятливих умов для розвитку обох країн.

Китайський лідер також наголосив, що Пекін продовжує просувати мирні переговори щодо інших гарячих точок у світі.

"Сьогодні світ стикається з багатьма складними проблемами. Китай і США, як великі держави, можуть спільно нести відповідальність і працювати задля спільного блага наших народів і всього світу", - зазначив він.

Після цих заяв Дональд Трамп відмовився відповісти на запитання журналістів про причини рішення США розпочати випробування ядерної зброї.

Зустріч Трампа та Сі в Південній Кореї

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Південній Кореї. Метою переговорів сторін стане, зокрема, вирішення питання щодо економічного протистояння та шляхи припинення війни в Україні.

Зустріч лідерів, яка проходить у Пусані, є першою під час другого президентського терміну Трампа. Востаннє Сі та американський лідер бачились у 2019 році.

Напередодні Трамп анонсував можливе зниження мит для Китаю на 10%, а також пропозиції по флагманським чипам Nvidia - США готові надати КНР доступ до останніх технологій.

Очікується, що Китай теж готовий на певні поступки, зокрема, скасування експортних обмежень.

