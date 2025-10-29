ua en ru
Трамп готовий знизити мита для Китаю і піти на інші поступки, але є умова

Середа 29 жовтня 2025 09:00
Трамп готовий знизити мита для Китаю і піти на інші поступки, але є умова Фото: лідери США і Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпінем заявив про готовність знизити мита на імпорт товарів з Китаю, якщо Пекін допоможе в боротьбі з фентанілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зниження мит в обмін на боротьбу з фентанілом

"Я очікую, що ми знизимо ці мита, тому що, як я вірю, вони допоможуть нам із проблемою фентанілу", - сказав глава Білого дому журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Південної Кореї.

Зазначимо, що фентаніл - це небезпечний опіат, вживання якого призводить до численних смертей американців. Саме фентаніл і оголошена Трампом війна наркобізнесу стали однією з причин введення мит проти Канади, Мексики та Китаю.

Раніше в адміністрації американського президента заявляли, що китайські офіційні особи не вжили достатніх заходів для припинення постачань прекурсорів фентанілу, які злочинні картелі використовують для виробництва небезпечних наркотиків, які поширюють у США.

За даними ЗМІ, Пекін також прагне знизити тарифний тиск на експорт до США, а скорочення мит на тлі домовленостей щодо фентанілу може зробити китайські товари більш конкурентоспроможними на американському ринку.

Видання The Wall Street Journal раніше повідомляло, що Трамп розглядає можливість зменшення чинного 20-відсоткового мита на китайські товари до 10%.

Трамп готовий надати доступ до чіпів Nvidia

Також американський лідер на зустрічі з Сі Цзіньпінем, яка очікується в четвер, готовий обговорити питання, що стосуються штучного інтелекту і мікрочіпів Nvidia.

Американський президент припустив, що в рамках торговельної угоди Китай зможе отримати доступ до нового процесора Nvidia Blackwell, що може викликати стурбованість у Конгресі США.

"Ми говоритимемо про Blackwell, це "супер" чип, що випереджає інші країни на роки", - зазначив Трамп і додав, що нещодавно глава Nvidia Дженсен Хуанг показував йому нову модель в Овальному кабінеті.

Акції Nvidia на альтернативному азіатському майданчику Blue Ocean зросли на 8,5% після заяв Трампа.

Як зазначає Reuters, Nvidia поки що не запитувала ліцензії на постачання чипів Blackwell у Китай. Раніше Вашингтон дозволив експорт менш потужної версії - H20, яка відповідає американським експортним обмеженням, проте поставки ще не почалися.

Закупівлі сої, TikTok, транспортні збори

Минулими вихідними представники США та Китаю в Малайзії досягли попередніх домовленостей щодо торговельних питань, які Трамп і Сі мають закріпити під час зустрічі. Передбачається, що сторони також обговорять скасування низки експортних обмежень, тарифів і зборів.

Серед можливих кроків - велика закупівля Китаєм американських соєвих бобів, про скасування якої раніше заявляв Пекін. Також сторони обговорять зниження транспортних зборів і згоду Вашингтона на продаж американського підрозділу TikTok консорціуму, сформованому адміністрацією Трампа.

Водночас президент США виключив, що на зустрічі з Сі Цзіньпіном обговорюватимуть питання Тайваню.

"Я не впевнений, що ми взагалі говоритимемо про Тайвань. Можливо, він захоче запитати, але там особливо нема про що говорити", - заявив Трамп.

Економічне протистояння США та Китаю

Як відомо, економічне протистояння між Китаєм і США загострилося останнім часом. Приміром, 11 жовтня Трамп заявив про введення 100% мит на китайські товари, які мали набути чинності з 1 листопада.

В адміністрації американського президента обґрунтували такий крок відповіддю на "надзвичайно агресивну позицію" Пекіна, який оголосив про експортний контроль практично всіх товарів.

Через кілька днів після оголошення введення Вашингтоном 100% мит на китайські товари, у КНР продовжили "економічну війну" зі Штатами.

Приміром, Китай вирішив перервати контракти за закупівлі американських бобів - раніше Пекін імпортував більше половини виробленої в США сої.

Наслідком цього стало те, що американські виробники сої зазнали великих втрат і звернулися до уряду США з проханням посприяти відновленню поставок до Китаю.

Трамп пригрозив Пекіну у відповідь на відмову від американської сої частковим припиненням бізнесу - пов'язаного з кулінарною олією та іншими елементами торгівлі.

У підсумку лідери США і Китаю дійшли висновку, що все ж необхідно провести зустріч, на якій планується знизити напругу у відносинах між країнами.

Очікується, що Трамп і Сі зустрінуться 30 жовтня в Південній Кореї. РБК-Україна публікувало пояснення експерта, навіщо китайський президент погодився на зустріч з американським лідером.

