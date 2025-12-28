Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду

"Я також наберу Путіна після цієї зустрічі, ми продовжимо переговори", - заявив він під час спільної заяви із Зеленським для преси безпосередньо перед зустріччю.

Також Трамп заявив, що вважає, що "обидва президенти" (він називає "президентом" російського диктатора Путіна, - ред.) нібито "хочуть укласти угоду". Також він запевнив, що угода про гарантії безпеки для України "буде сильною".

"Ніхто навіть не знає, що буде прописано в угоді про безпеку. Але угода буде - і вона буде сильною... це буде сильна угода, і європейські країни будуть залучені", - заявив він.